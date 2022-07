Hockey-WM : Altenburg führt Hockey-Damen zurück in die Weltspitze

Terrassa Mit attraktivem Hockey überzeugen Deutschlands Damen bei der WM. Auch wenn die erhoffte Medaille knapp verfehlt wird, überwiegt der Stolz über die Entwicklung unter dem neuen Bundestrainer Altenburg.

Altenburg hat viel Vertrauen in das Team

Der 41 Jahre alte Hamburger hat es geschafft, dem Team nach dem bitteren Aus im Olympia-Viertelfinale von Tokio neuen Spaß und neues Selbstbewusstsein zu vermitteln. „Ich habe sie so sein lassen, wie sie sind und ganz viel Vertrauen rein gegeben. Das hat ganz viel mit der Mannschaft und mit mir gemacht“, verriet der Bundestrainer. Auch DHB-Sportdirektor Christoph Menke-Salz meinte zufrieden: „Das gesamte Turnier hat mich diese Truppe wahnsinnig beeindruckt. Was für ein Comeback in der Weltspitze und das in nur wenigen Monaten.“

Erstmals seit zwölf Jahren im Halbfinale

„Es waren am Ende nur Sequenzen und nicht, dass sie uns an die Wand gespielt hätten“, resümierte Sonntag nach dem kleinen Finale. „Das nagt an einem, leistungs- und mannschaftstechnisch kann ich keine Kritik äußern.“ Altenburg stellte im WM-Fazit zufrieden fest: „Wir haben hier so viel an Entwicklung und Zusammenwachsen mitgenommen und an Qualitätshockey entwickelt. Wir werden genau so weitermachen.“ Das nächste Highlight ist die Heim-EM im August 2023 in Mönchengladbach. Dort werden auch erste Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben.