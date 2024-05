Starbesetzung beim Turnier Ana Ivanovic sorgt in Luxemburg für höchsten Glamourfaktor

Die ehemalige Tennis-Weltelite der Damen lässt sich im Herbst wieder im Großherzogtum Luxemburg blicken: Bei den Luxemburg Ladies Tennis Masters, die vom 15. bis 20. Oktober in der Coque auf dem Kirchberg in Luxemburg ausgetragen werden, spielen acht frühere Tennis-Asse um das attraktive Sieger-Preisgeld von 50.000 Euro. Die ersten drei Starterinnen sind am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz im luxemburgischen Wickrange vorgestellt worden.