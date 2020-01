Olympia-Qualifikation : Angeschlagener Volleyballer Grozer fehlt im Training

Berlin Was ist mit Georg Grozer? Mit einer dick bandagierten Wade muss der Star der deutschen Volleyballer nach dem zweiten Vorrundensieg in die Kabine. Von Grozer dürften die deutschen Olympia-Chancen entscheidend abhängen.

Grozer soll am Mittag eingehend ärztlich untersucht werden, was es mit seiner Wadenblessur auf sich hat. Der Diagonalangreifer musste am Montagabend gegen die Belgier vorzeitig ausgewechselt werden. Mit einer dick bandagierten rechten Wade lief er zurück in die Kabine.