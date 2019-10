Triathlon : Anne Haug: Starke deutsche Männer mehr Segen als Fluch

Kailua Kona Die deutsche Top-Triathletin Anne Haug bewertet die deutsche Ironman-Dominanz bei den Männern mehr als Segen denn als Fluch für die deutschen Frauen.

Was Sebastian Kienle, Weltmeister 2014, Jan Frodeno, Weltmeister 2015 und 2016 und Patrick Lange, Weltmeister 2017 und 2018, bisher schon geleistet haben, „müssen wir erstmal nachmachen“, sagte Haug in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur vor der WM auf Hawaii an diesem Wochenende.