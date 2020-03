Starladder ImbaTV Minor : Aster holt letzten Qualifikationsplatz zum Dota 2 LA Major

Kiev Mit einer großen Bandbreite an ausgewählten Helden konnte sich Team Aster den Minor-Titel holen. Ob Kapitän Fade sich seinen zweiten Doppeltitel holen kann, wird sich nächste Woche in Los Angeles zeigen.

Mit einem 3:1 gegen Alliance hat sich das chinesische Team Aster im Finale des Starladder ImbaTV Dota 2 Minor die Trophäe sowie einen Platz beim Major in Los Angeles erspielt.

Aster konnte im Finale mit einem weitgehend mühelosen 2:0 vorlegen, in der dritten Runde des Finalspiels wurde dem Team jedoch ein Anti-Mage-Pick zum Verhängnis. WM-Finalist Song „Sccc“ Chun verwandelte mit dem Helden ein gutes frühes Spiel in einen substanziellen Goldvorsprung, war aber trotzdem nicht in der Lage, die entscheidenden Teamkämpfe zu gewinnen. Aster verlor keine Nerven und entschied Runde 4 mit einer klassisch starken Kombination aus Wisp und Gyrocopter für sich.