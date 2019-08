Nach Zitterpartie : Auch deutsche Hockey-Damen erreichen EM-Halbfinale

Antwerpen Die deutschen Hockey-Damen sind ihren männlichen Kollegen bei der EM in Belgien ins Halbfinale gefolgt. Im letzten Gruppenspiel gegen Irland war allerdings ein hartes Stück Arbeit nötig, ehe mit dem 1:1 (1:1) gegen den Verfolger der nötige Punkt zum Weiterkommen gesichert war.

Pia Maertens (8. Minute) brachte die DHB-Damen früh in Führung, doch nach dem Ausgleich durch Sarah Hawkshaw (22.) fehlte den Iren lediglich ein Treffer. Deutschland (5 Punkte) geht als Gruppenzweiter hinter England (7) in die Vorschlussrunde. In der anderen Gruppe haben Belgien, Spanien und die Niederlande noch Semifinal-Chancen.