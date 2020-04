Coronavirus-Krise : Aus für dritten Volleyball-Bundesligisten

Unterhaching Die Volleyball-Bundesliga der Männer verliert ihren dritten Verein. Nach dem TV Rottenburg und den Eltmann Volleys endet das spannende deutsch-österreichische Projekt der Alpenvolleys. Die Liga plant für die kommende Saison mit zehn Teams.

Durch das Aus der Alpenvolleys Haching verliert die Volleyball-Bundesliga in kürzester Zeit bereits ihren dritten Verein.

Zuvor hatte der TV Rottenburg nach fast 20 Jahren in der Bundesliga wegen massiv wegbrechender Einnahmen aufgegeben, die Eltmann Volleys gingen pleite. „Das Aus von drei Teams trifft die 1. Bundesliga Männer natürlich hart“, sagte Klaus-Peter Jung. Der Geschäftsführer der Volleyball-Bundesliga berichtete immerhin von „bislang positiven Signalen“ von den anderen Standorten.

„Wir können Stand heute davon ausgehen, dass wir - einschließlich des Nachwuchsprojekts VCO Berlin, das turnusgemäß in die Liga zurückkehrt - mit zehn Mannschaften in die Saison 2020/21 starten werden, sollten sich die Corona-bedingten Einschränkungen nicht noch länger als erwartet hinziehen“, sagte Jung. Die aktuelle Saison, in der zwölf Teams spielten, war wegen der Pandemie abgebrochen worden.