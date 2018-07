Die US-amerikanische Schwimmerin Kathleen Baker hat den Weltrekord über 100 Meter Rücken verbessert. dpa

Die 21 Jahre alte Olympiazweite von Rio 2016 schlug bei den US-Meisterschaften im kalifornischen Irvine nach 58,00 Sekunden an und verbesserte die bisherige Bestmarke der Kanadierin Kylie Masse um ein Zehntelsekunde. Masse schwamm bei der Weltmeisterschaft 2017 in Budapest den damaligen Weltrekord, Baker wurde in Ungarn Zweite.

