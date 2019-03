später lesen MLB Baseball-Millionär Kepler würde auch für wenig Geld spielen Teilen

Twittern

Teilen



Baseball-Profi Max Kepler gehört zu den am besten bezahlten deutschen Sportlern in den USA. Von den Minnesota Twins wurde der Berliner vor der am Donnerstag beginnenden Saison in der Nordamerika-Liga MLB zum ersten Schlagmann befördert. Von Hansjürgen Mai, dpa