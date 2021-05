Welttour-Turnier in Mexiko : Beach-Teams scheitern früh - Borger/Sude auf Tokio-Kurs

Welttour-Turnier in Mexiko

Liegen in der Olympia-Qualifikation auf Kurs: Karla Borger (r) und Julia Sude. Foto: Christian Charisius/dpa

Cancun Die deutschen Beachvolleyball-Teams sind beim dritten Welttour-Turnier im mexikanischen Cancun früh gescheitert. Die Viertelfinal-Spiele des Vier-Sterne-Events fanden ohne deutsche Beteiligung statt.

Als letztes von fünf gestarteten Duos schieden Karla Borger und Julia Sude sowie Nils Ehlers und Lars Flüggen im Achtelfinale aus. Borger/Sude verloren gegen die US-Amerikanerinnen Kelly Claes und Sarah Sponcil mit 1:2 (16:21, 21:19, 15:17). Das Duo aus Stuttgart und Friedrichshafen liegt in der Olympia-Qualifikation derzeit aber auf Rang 13, der zum Stichtag im Juni einen Startplatz für Tokio bringen würde. Ehlers/Flüggen unterlagen den Italienern Adrian Carambula und Enrico Rossi mit 1:2 (18:21, 21:19, 13:15). Die Hamburger haben praktische keine Chance mehr auf ein Direkt-Ticket zu Olympia und müssen auf den Umweg beim Continental Cup hoffen.

Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Hamburg) scheiterten beim dritten Mexiko-Turnier schon in der Vorrunde. Für Kim Behrens und Sandra Ittlinger (Berlin) sowie Margareta Kozuch und Cinja Tillmann (Hamburg/Münster) war in der ersten K.o.-Runde Schluss. Kozuchs etatmäßig Partnerin und Olympiasiegerin Laura Ludwig hatte auf die dritte Tour-Station in Cancun verzichtet.