Wegen Kleidervorschriften : Beach-Volleyballerinnen nicht nach Katar

Berlin Wegen der aus ihrer Sicht nicht akzeptablen Kleidervorschriften verzichten die deutschen Beach-Volleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude auf einen Start beim World-Tour-Turnier im März in Katar.

„Es geht gar nicht um wenig anhaben oder nicht. Es geht darum, dass wir in unserer Arbeitskleidung nicht unsere Arbeit machen können“, sagte Sude. Beachvolleyball sei „verdammt anstrengend“, meinte Borger: „Wir passen uns in jedem Land an, wo wir können. Wir sind dazu auch bereit. Aber du bist da in der Hitze nur am Triefen.“