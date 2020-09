Turnier in Lettland : Beachvolleyball-EM: Alle Herren-Duos nach Vorrunde raus

Turnier in Lettland

Riga Julius Thole und Clemens Wickler sind mit Medaillenhoffnungen in die Beachvolleyball-EM in Lettland gestartet. Nun muss das deutsche Duo früh die Heimreise antreten. Gut läuft es dagegen für die deutschen Damen.

Im Ausweichort Riga zeigten sich dagegen die Damen-Teams des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) auch von der wetterbedingten Pause am Vortag und einem neuen Veranstaltungsort unbeeindruckt. Gleich drei Teams stehen bei den Titelkämpfen im Viertelfinale.

Das Turnier war aus Jurmala nach Riga umgezogen, nachdem Sturm und Regen am Donnerstag das Turniergelände am Ostseestrand unter Wasser gesetzt hatten. Die Finals sollen dann wieder in Jurmala stattfinden.