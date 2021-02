Kleidervorschriften : Beachvolleyball in Katar: Coach trägt Startverzicht mit

Berlin Erst zum zweiten Mal überhaupt dürfen die besten Beachvolleyball-Frauen der Welt auf der arabischen Halbinsel antreten. Das deutsche Nationalteam Borger/Sude will nicht hin, weil Gastgeber Katar auf eine ungewohnte Kleiderordnung besteht.

„Es geht gar nicht um wenig anhaben oder nicht. Es geht darum, dass wir in unserer Arbeitskleidung nicht unsere Arbeit machen können“, sagte Sude. Beachvolleyball sei „verdammt anstrengend“, meinte Borger: „Wir passen uns in jedem Land an, wo wir können. Wir sind dazu auch bereit. Aber du bist da in der Hitze nur am Triefen.“