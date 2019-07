WM in Hamburg : Beachvolleyballer Thole/Wickler ziehen in K.o.-Runde ein

Hamburg Noch können die WM-Debütanten Julius Thole und Clemens Wickler ihre Nervosität nicht ganz abstreifen.

Aber mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel haben die deutschen Meister bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft als erstes Gastgeber-Team der Männer schon das Ticket für die K.o.-Runde gebucht. „Mit den Ergebnissen sind wir zufrieden. An unserem Spiel wollen wir noch feilen. Da ist noch Luft nach oben“, sagte 2,06-Meter-Mann Thole. Das zweite Nationalteam, Nils Ehlers und Lars Flüggen (Hamburg), verpasste den vorzeitigen Einzug in die Alles-oder-nichts-Phase.

Thole/Wickler bezwangen am Montag am Hamburger Rothenbaum die Iraner Bahman Salemiinjehboroun und Arash Vakili mit 2:0 (21:18, 22:20). Wie schon beim 2:0 zum Auftakt gegen Ruanda schafften sie es als neue deutsche Hoffnungsträger aber nicht, vor dem Heimpublikum die Aufregung zu unterdrücken und mussten im zweiten Satz sogar in die Verlängerung. „Das müssen wir noch ein bisschen ablegen. Wir merken es schon, dass viele Augen auf uns gerichtet sind“, erklärte der 22 Jahre alte Blockspieler Thole: „Aber der zweite Sieg bei der ersten Heim-WM und dann noch in der eigenen Stadt ist cool.“