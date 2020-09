Beachvolleyball-EM : Behrens/Tillmann verpasst knapp den Titel

Jurmala Die Krönung im Endspiel blieb aus: Das deutsche Duo Kim Behrens und Cinja Tillmann hat bei der Beachvolleyball-EM in Lettland den Titel knapp verpasst. Dennoch waren sie eine positive Überraschung des Turniers.

In einer engen und spannenden Partie mussten sich die Beach-Damen aus Münster in Jurmala im Finale Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré aus der Schweiz mit 1:2 (21:18, 14:21, 16:18) geschlagen geben.

„Wir hatten es auf der Hand, die letzten zwei Prozent dann am Ende haben wir irgendwie nicht abgerufen - und das ist einfach total ärgerlich“, sagte Behrens nach der 54 Minuten dauernden Partie. „Wir haben so gekämpft, wir haben alles gegeben. Ich bin stehend K.o.“

Im eigens für das Turnier errichteten Stadion am Ostseestrand zeigten Behrens/Tillmann vor etwa 1000 Zuschauern eine starke Leistung, die am Ende aber nicht ganz zum großen Coup reichte. Die Entscheidung fiel im Entscheidungssatz, in dem das deutsche Duo gegen die an Nummer drei gesetzten Schweizerinnen zu viele Fehler machte und selbst auch einen Matchball vergab.