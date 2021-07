Olympia : Beifall und Tränen: Turn-Altmeisterin Chusovitina geht

Tokio Ein mit den Händen geformtes Herz, ein „Bye bye“ in die Kamera und dann war Schluss: Nach acht Olympischen Spielen hat die frühere deutsche Turnerin Oksana Chusovitina in Tokio mit 46 Jahren und unter Tränen endgültig die Turn-Bühne verlassen.

Mit stehend dargebrachten Ovationen bereiteten Volunteers, Konkurrentinnen und Trainer der Usbekin einen emotionalen Abschied. „Ich bin jetzt zufrieden und nicht zufrieden, weil ich meinen Sprung gemacht habe, egal ob Finale oder nicht, aber ich habe Tschüss gesagt. Aber in meinem Herz tut es ein bisschen weh“, sagte sie.

Ein Zurück wie in früheren Jahren wird es nicht mehr geben. „Wenn ich gesagt habe, es ist fertig, dann ist es fertig“, stellte die zierliche Frau klar. Sie sei froh, dass es vorbei ist. Künftig wird sie sich in Usbekistan um ihren Club kümmern, in dem Kinder Sport treiben: „Ich habe ganz viel zu tun.“ Ein Engagement als Trainerin schloss sie aus. „Ich möchte nicht als Trainer arbeiten. Das ist eine ganz schwere Arbeit. Ich möchte ein bisschen frei haben.“