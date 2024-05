Bouldern Beim Schach an der Felswand zählt jeder Griff

In diesem Jahr war die Blocschockolade von Sara Weichel und Rudolf Pull in Trier Austragungsort der Westdeutschen Meisterschaft im Bouldern. Leckere Torten und moderner Leistungssport wie passt das zusammen? Ganz gut finden Weichel und Pull, beide sind von Beruf Konditormeister und klettern beziehungsweise bouldern in ihrer Freizeit leidenschaftlich und intensiv. Um beides miteinander zu verbinden, bauten sie in Trier eine moderne und gut ausgestattete Boulderhalle, die nicht nur den Deutschen Alpenverein als Ausrichter überzeugte, sondern auch die Athleten mächtig ins Schwitzen brachte.

Im Gegensatz zum Seilklettern, bei dem man gut abgesichert viele Klettermeter macht, geht es beim Bouldern ohne Sicherung an bis zu vier Meter hohen Wänden nach oben. Fallen gehört mit zum Geschäft, das weiß jeder der 22 Frauen und Männer, die in Trier an den Start gingen. Aber keine Angst, wer hier fällt, der fällt weich - auf einer dicken Matte. Doch bevor der Boulder bezwungen werden kann, muss er „gelesen“ werden, wie Norbert Lau vom Deutschen Alpenverein erklärt.

Dabei ist es ein bisschen so wie Schach an der Felswand. Muskelkraft und Willensstärke alleine reichen nicht. Es kommt auf die richtige Strategie an. Denn, am Fels, ob im Freien oder in der Halle, bist du ganz alleine, ohne technische Hilfsmittel und Sicherungen. Nur Hände und Füße sowie die richtige Strategie beim Klettern bewahren die Kletterer vor einem Sturz. Richtig interessant wird das Bouldern, wenn plötzlich keine Griffe oder Tritte mehr in Arm- oder Beinlänge zu finden oder sogar Überhänge zu überwinden sind. Ein Kletterrätsel, das es mit richtiger Balance, Körperspannung und Technik zu überwinden gilt.

Im Wettkampf sollen alle Bewegungsformen am Boulder abgerufen werden. „Dabei werden die Boulder von den Routenplanern so geschraubt, dass sie entsprechend dem Starterfeld in der Qualifikation eine Selektion fürs Finale generieren, damit wir ein klares Ranking haben und nicht jeder Sportler jeden Boulder gleich im ersten Versuch erklettern kann“, sagt Norbert Lau. Dabei bietet jeder Boulder nicht immer nur einen Lösungsweg. „Manchmal gibt es auch alternative Wege nach oben, und genau das finden die guten Athleten auch heraus.“