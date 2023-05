WM in Sheffield „Belgien wird explodieren“: Brecel feiert Snooker-Coup

Der 28-Jährige wurde nach seinem Coup emotional und weinte auf seinem Platz. „Es wird explodieren in Belgien. Ich wollte unbedingt, dass das passiert. Ich wollte das unbedingt für Belgien schaffen“, sagte Brecel unmittelbar nach dem Endspiel, das in der Schlussphase noch einmal richtig spannend wurde. „Bei 16:15 habe ich nicht mehr an mich geglaubt, da habe ich so viel verschossen. Das ist wirklich ein tolles Gefühl, es doch geschafft zu haben“, resümierte Brecel.