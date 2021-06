EM in der Türkei : Bogenschützen Unruh und Wieser im kleinen Finale

EM in der Türkei

Antalya Die deutschen Bogenschützen haben bei den Europameisterschaften im türkischen Antalya eine Medaille sicher.

Florian Unruh und Moritz Wieser schafften den Einzug ins kleine Finale mit dem olympischen Recurve-Bogen, das am 6. Juni stattfindet. „Das waren ganz starke Leistungen der beiden“, sagte Chef-Bundestrainer Thomas Abel in einer Mitteilung.

Bei der parallel ausgetragenen Olympia-Qualifikation holte Florian Unruh wie 2016 den Quotenplatz. Er setzte sich im Viertelfinale gegen den Luxemburger Jeff Henckels mit 7:3 (29-25, 28-29, 27-24, 29-29, 29-27) durch, was für Tokio reichte. „Es ist super, dass wir jetzt einen Einzelplatz bei den Männern und einen im Mixed sicher haben“, sagte Florian Unruh.

Bundestrainer Oliver Haidn betonte: „Wir haben uns den Quotenplatz verdient. Wir schauen sehr zuversichtlich nach Paris und Tokio.“ Damit haben die deutschen Bogenschützen bereits vier Quotenplätze für Tokio sicher, so viele wie letztmals 2004. Die Männer können noch weitere holen. Dazu müssten sie beim letzten Team-Quotenplatzturnier in Paris am 19. Juni einen der ersten drei Plätze belegen.