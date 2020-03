Tischtennis-Star : Boll folgt Reglungen - Vielleicht Platte ins Wohnzimmer

Will ein Vorbild sein und sich an die Regelungen halten: Timo Boll. Foto: Swen Pförtner/dpa.

Frankfurt/Main Tischtennis-Starspieler Timo Boll will in Zeiten der Corona-Krise keine Sonderrolle und verzichtet auf ein Hallentraining.

„Alle Sportanlagen sind geschlossen. Ich müsste theoretisch den Bürgermeister um eine Sondergenehmigung anbetteln, was vielleicht auch durchginge. Aber ich will ein Vorbild sein und mich an die Regelungen halten, die für alle gelten, nicht als großer Tischtennisspieler daherkommen, für den alles möglich gemacht werden muss“, sagte Boll in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Ich könnte mich mit einem Roboter in die Halle stellen und keinen gefährden, aber ich will lieber ein Zeichen setzen“, sagte der 39-Jährige.