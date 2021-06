Tischtennis-EM in Warschau : Boll gegen Duda: Deutsches Duell im EM-Achtelfinale

Warschau Von zehn gestarteten deutschen Spielerinnen und Spielern sind bei der Tischtennis-EM nach zwei Runden immer noch neun dabei. Rekord-Europameister Timo Boll trifft jetzt auf einen von ihnen.

Der Titelverteidiger von Borussia Düsseldorf trifft nach seinem Sieg gegen den Engländer Paul Drinkhall (4:2) nun am Samstag auf seinen deutschen Nationalmannschaftskollegen Benedikt Duda. Der 27-Jährige vom TTC Schwalbe Bergneustadt schlug den Österreicher Andreas Levenko in 4:0 Sätzen.

Die bei dieser Europameisterschaft an Nummer zwei und vier gesetzten Dimitrij Ovtcharov (Fakel Orenburg) und Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) kamen am Freitagabend ebenfalls ungefährdet weiter. Der frühere Weltranglisten-Erste Ovtcharov schlug den international sehr erfahrenen Kroaten Andrej Gacina mit 4:2. Franziska bekommt es nun am Samstag mit dem Rumänen Ovidiu Ionescu zu tun, der bei der EM 2018 im spanischen Alicante das Endspiel gegen Boll verlor. Der Weltranglisten-35. Ruwen Filus (TTC Fulda-Maberzell) zog gegen Bojan Tokic aus Slowenien kampflos in die Runde der besten 16 ein.