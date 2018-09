später lesen Tischtennis Boll gegen Franziska: Deutsches Duell im EM-Halbfinale FOTO: Abel F. Ros FOTO: Abel F. Ros Teilen

Tag der Extreme für das deutsche Tischtennis-Team bei der EM in Alicante: Rekord-Europameister Timo Boll und Aufsteiger Patrick Franziska erreichten das Halbfinale im Herren-Einzel und machen dort am Sonntag ab 12.30 Uhr in einem deutschen Duell den Endspiel-Teilnehmer aus. dpa