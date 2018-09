später lesen Tischtennis-EM Boll und Franziska spielen deutsches Halbfinale FOTO: Abel F. Ros FOTO: Abel F. Ros Teilen

Rekord-Europameister Timo Boll und Mitfavorit Patrick Franziska haben bei der Tischtennis-EM in Alicante das Halbfinale erreicht und spielen am Sonntagmittag im direkten Duell um den Einzug in das Endspiel. dpa