Titelkämpfe in Warschau : Boll und Ovtcharov bestreiten Finale bei Tischtennis-EM

Titelkämpfe in Warschau

Titelverteidiger Timo Boll steht bei der EM in Warschau im Finale. Foto: Abel F. Ros/dpa

Warschau Rekord-Europameister Timo Boll und der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov haben das Finale bei der Tischtennis-Europameisterschaft erreicht.

Der 40 Jahre alte Boll von Triple-Sieger Borussia Düsseldorf setzte sich in 4:2 Sätzen gegen den topgesetzten Schweden Mattias Falck von Werder Bremen durch. Falck hatte bei der Einzel-Weltmeisterschaft 2019 das Endspiel erreicht, Boll ist bei der EM Titelverteidiger.

Im zweiten Halbfinale lag Ovtcharov gegen den Portugiesen Marcos Freitas zwischenzeitlich 1:2 zurück, gewann am Ende aber ebenfalls in 4:2 Sätzen. Der 32-Jährige vom russischen Club Fakel Orenburg gewann den EM-Titel bereits 2013 und 2015. Boll holte siebenmal EM-Gold im Einzel.

Deutschlands beste Tischtennis-Spielerin Petrissa Solja gewann zum ersten Mal den Europameister-Titel im Einzel. Bei der EM in Warschau besiegte die Weltranglisten-19. vom TSV Langstadt im Finale ihre Nationalmannschafts-Kollegin Shan Xiaona vom TTC Berlin Eastside in 4:1 Sätzen. Beide hatte am selben Nachmittag bereits zusammen den EM-Titel im Doppel geholt. Die 27 Jahre alte Solja gewann 2019 und 2020 bereits das europäische Top-16-Turnier. Bei einer Individual-Europameisterschaft war sie bislang aber noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen.