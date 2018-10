Boll und Ovtcharov erreichen Viertelfinale in Paris

Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov haben beim World Cup im Disneyland Paris das Viertelfinale erreicht. dpa

Europameister Boll besiegte in der Runde der besten 16 den Franzosen Emmanuel Lebesson in 4:1 Sätzen. Titelverteidiger Ovtcharov gewann sein Achtelfinal-Match gegen Mattias Falck aus Schweden mit 4:3. Der World Cup ist im Tischtennis das wichtigste Turnier nach den Olympischen Spielen und der WM. Die Viertelfinal-Spiele werden bereits am Samstagabend ausgetragen.

Der World Cup 2018

Spielerprofil Timo Boll

Spielerprofil Dimitrij Ovtcharov