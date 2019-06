Europaspiele : Boll und Ovtcharov ziehen ins Achtelfinale ein

Tischtennisstar Timo Boll hat seine erste Partie in Minsk gewonnen. Foto: Wang Dongzhen/XinHua.

Minsk Dem deutschen Tischtennis-Team ist ein starker Einstieg in die 2. Europaspiele geglückt. Der an Position eins gesetzte Rekord-Europameister Timo Boll setzte sich in seinem ersten Einsatz in Minsk souverän mit 4:1 gegen den Polen Jakub Dyjas durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov gewann mit 4:0 gegen den Griechen Ioannis Sgouropoulos. In der Runde der letzten 16 wartet Marcos Freitas auf Boll. Der sagt über den Portugiesen: „Gegen Marcos wird es schwer. Aber es gibt ohnehin keine leichten Gegner mehr, das Niveau ist sehr dicht beisammen.“ In den Einzelwettbewerben werden je drei Tokio-Startplätze vergeben.

Auch die beiden deutschen Damen sind weiter. Petrissa Solja gewann mit 4:0 gegen die Türkin Yilmaz Ozge. Am Montag tritt sie im Achtelfinale gegen Abwehrspezialistin Li Qian (Polen) an. „Das ist ein absolutes Fifty-fifty-Match“, sagte Solja vor der Partie gegen die Europameisterin von 2018. Han Ying schlug die Luxemburgerin Sarah De Nutte ebenfalls 4:0 und trifft nun auf die an Nummer zwei gesetzte Österreicherin Sofia Polcanova.