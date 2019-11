Enge Tabellensituation : Borussia Mönchengladbach führt Tabelle der VBL CC an

Borussia Mönchengladbach hat derzeit sowohl die Führung in der Bundesliga, als auch die Führung in der Virtual Bundesliga inne. Foto: Achim Scheidemann/dpa.

Deutschland Noch ist die Tabellensituation in der VBL Club Championship sehr eng beisammen, klare Favoriten konnten sich bisher nicht absetzen. Mit einem Sprung vom sechsten auf den ersten Platz ist Borussia Mönchengladbach jedoch auf dem besten Weg.

Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenführung in der VBL Club Championship übernommen. Nach einem mit neun Punkten klaren Sieg über Arminia Bielefeld und sechs Punkten gegen den Hamburger SV am dritten Doppelspieltag stehen die Fohlen auch an den Konsolen an der Spitze.