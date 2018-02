später lesen Schwere Kopfverletzungen Boxer Westgarth stirbt Stunden nach gewonnenem Kampf FOTO: ap, FS FOTO: ap, FS Teilen

Der britische Profiboxer Scott Westgarth ist nur wenige Stunden nach einem gewonnenen Halbschwergewichtskampf gestorben. Der 31-Jährige war am Samstag in Doncaster nach seinem harterkämpften Sieg gegen seinen Landsmann Dec Spellman in der Umkleide zusammengebrochen.