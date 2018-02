später lesen Als Dank für Flüchtingsaufnahme Boxweltmeister Charr überreicht Präsident Erdogan WM-Gürtel Teilen

Boxweltmeister Manuel Charr hat dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan einen WM-Gürtel überreicht. Wie sein Management am Donnerstag mitteilte, war der in Köln lebende Syrer am Mittwoch in Ankara Gast des Präsidenten.