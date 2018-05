später lesen Boxen Arslan boxt in Trabzon gegen Ankrah um WM-Chance FOTO: dpa, te FOTO: dpa, te Teilen

Der frühere Box-Weltmeister Firat Arslan steigt am 19. Mai wieder in den Ring. Der 47 Jahre alte Cruisergewichtler boxt in Trabzon/Türkei gegen Isaac Ankrah (Ghana) um den Interconti-Titel der WBO und hofft bei einem Sieg auf eine erneute WM-Chance.