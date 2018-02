Grippe schickt Brähmer auf die Bretter

Im Box-Turnier um die Muhammad-Ali-Trophy ist mit dem erkrankten Jürgen Brähmer der letzte deutsche Boxer ausgeschieden. Der 39 Jahre alte Ex-Weltmeister aus Schwerin muss seinen für Samstag in Nürnberg geplanten Kampf im Super-Mittelgewicht gegen den Briten Callum Smith wegen einer fiebrigen Erkältung absagen.

Das teilte sein Management am Dienstag mit. "Ich kämpfe seit Sonntag mit einem fiebrigen grippalen Infekt. Leider ist an einen Kampf in diesem Zustand nicht zu denken. Es macht einfach keinen Sinn, so in den Ring zu steigen. Es tut mir für meine Fans sehr leid. Ich war optimal vorbereitet und hätte gerne gegen Callum geboxt", wurde Brähmer in einer Pressemitteilung seines Managements zitiert.

Smith muss jetzt gegen den ungeschlagenen Ersatzmann Nieky Holzken aus den Niederlanden (34) boxen. "Nach einem sehr starken Auftritt im Viertelfinale gegen Rob Brant und einer harten Vorbereitung ist die Absage für Jürgen natürlich sehr unglücklich, doch das Turnier muss wie geplant weitergehen" erklärte Manager und Super-Series-Chef Kalle Sauerland. Das Finale der World Super-Series soll im Mai in Monte Carlo stattfinden.