Darts-Weltmeister : „Brillant gespielt“: Ex-Champions gratulieren Price

London Die ehemaligen Champions Phil Taylor, Raymond van Barneveld und Michael van Gerwen haben dem neuen Darts-Weltmeister Gerwyn Price zum größten Erfolg in dessen Karriere gratuliert.

„Herzlichen Glückwunsch @Gezzyprice . Willkommen im Club, Junge, du hast brillant gespielt“, schrieb der 16-fache Champion Taylor am späten Sonntagabend auf Twitter. Der 60 Jahre alte Engländer mit dem Spitznamen „The Power“ ist seit drei Jahren im sportlichen Ruhestand, verfolgt die Darts-Szene aber noch immer intensiv. Price gewann in London sein erstes WM-Finale, er schlug den schottischen Routinier Gary Anderson deutlich mit 7:3.

„Barney“, der ein Jahr nach seinem Rücktritt selbst an einem Comeback arbeitet, schrieb: „Glückwunsch natürlich an @Gezzyprice und auch an die anderen nominierten Spieler für die Premier League.“ Der 53-Jährige hoffe darauf, schon bald selbst wieder gegen die Besten der Welt antreten zu können.