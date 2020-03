Alternative in FIFA 20 : Bundesliga Home Challenge: Hoffenheim besiegt Greuther Fürth

Die Bundesliga veranstaltet die „Home Challenge“, in der Fußball-Profis und Personen aus dem Club-Umfeld in FIFA 20 antreten. (Archivbild). Foto: Guido Kirchner/dpa.

Berlin Die Fußball-Bundesliga trotzt Corona: Zum Auftakt der Bundesliga Home Challenge hat die TSG Hoffenheim dank Stürmer Munas Dabbur mit 3:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth gewonnen. Die Bundesliga hatte das E-Sport-Event in FIFA 20 als Alternative zu den regulären Spieltagen ins Leben gerufen.

Unter dem Motto „Stay Home ... and play!“ veranstaltet die DFL das Online-Turnier an diesem und am kommenden Wochenende. Insgesamt sind 26 Teams der 1. und 2. Bundesliga mit zwei Spielern dabei. Es treten je ein Fußball-Profi und eine weitere Person aus dem Clubumfeld an.