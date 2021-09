Volleyball : Bundestrainer Giani freut sich auf EM-Duell mit Italien

Ostrau Der deutsche Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani geht mit Vorfreude und Zuversicht in das für ihn besondere EM-Viertelfinale gegen sein Heimatland Italien.

„Ich freue mich sehr darauf“, sagt der 51-Jährige aus Neapel vor der Partie in der Runde der besten Acht am Mittwoch im tschechischen Ostrava. „Ich kenne die Spieler und das Betreuerteam sehr gut“, ergänzte Giani, der im Zweitjob Coach von Pallavolo Modena in der Serie A ist.