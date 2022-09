Schach : Carlsen äußert sich erstmals zu beendetem Duell mit Niemann

Berlin Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat sich erstmals zu seinem Rückzug im Duell mit Hans Niemann geäußert und weitergehende Erklärungen für die Zeit nach dem Online-Turnier in Aussicht gestellt.

In einem Interview des Portals „chess24“ antwortete Carlsen auf die Frage, weshalb er die Partie gegen den 19 Jahre alten US-Amerikaner am Montagabend beim Onlineturnier „Julius Bär Generation Cup“ nach nur einem Zug aufgegeben hatte: „Leider kann ich mich dazu nicht äußern, aber die Leute können ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen und das haben sie auch getan.“

Carlsen zitiert Mourinho

Anfang September war es zum ersten Vorfall zwischen den Kontrahenten gekommen. Beim Sinquefield Cup in St. Louis verlor Superstar Carlsen überraschend gegen Niemann und zog sich erstmals in seiner Karriere von einem Turnier zurück. Gründe nannte der 31 Jahre alte Norweger nicht, er twitterte lediglich ein altes Interview des Fußball-Trainers José Mourinho, in dem der Portugiese sagte: „Ich ziehe es vor, nichts zu sagen. Wenn ich etwas sage, komme ich in große Schwierigkeiten, und ich möchte nicht in große Schwierigkeiten kommen.“