Corona-Krise : Champion Lange mit Kritik an Finanzhilfe für Triathleten

Salzburg Der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange hat die Direktauszahlung von 2,5 Millionen US-Dollar durch die Professional Triathlon Organizaton (PTO) mit Blick auf Athleten unterhalb der Topstars kritisiert.

„Meiner Meinung nach gilt es in Zeiten wie diesen, diejenigen finanziell zu unterstützen, die am bedürftigsten sind. In der Regel ist es in unserem Sport so, dass die Ranglisten-Ersten weniger finanzielle Probleme haben als neu aufstrebende Athleten“, sagte der 33 Jahre Hawaii-Champion der Jahre 2017 und 2018 in einem Interview der „Frankfurter Rundschau“.