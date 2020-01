Heimliga des Weltmeisters : Chinesische LoL-Liga LPL wegen Corona-Virus ausgesetzt

Die Weltmeister von FunPlus Phoenix müssen in ihrer Heimliga LPL eine Zwangspause wegen des Coronoavirus einlegen. Foto: Riot Games/dpa.

Shanghai Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus machen auch vor dem E-Sport nicht Halt. Die chinesische LoL-Liga LPL geht vorerst in eine Zwangspause auf unbestimmte Zeit. Die Kommentatoren des englischen Streams verlassen das Land.

Die chinesische League-of-Legends-Liga LPL geht aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in eine Zwangspause. Wie die Liga via Twitter mitteilte, werde die zweite Woche der Liga, die eigentlich ab dem 5. Februar ausgespielt werden sollte, auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Kommentatoren des Englischsprachigen LPL-Streams werden außerdem zunächst in ihre Heimatländer zurückkehren. Joseph „Munchabels“ Fenny teilte ein Video auf Twitter, in dem er mit drei weiteren Castern die Situation erklärte. „Wir gehen auf Nummer sicher hier und werden in den nächsten Tagen abreisen“, sagte Fenny. Keiner der vier und auch keiner ihrer Bekannten zeige Symptome.