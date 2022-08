Schwimm-Europameisterschaften : Corona und die „Kirsche auf der Torte“: Wellbrocks EM-Pläne

Rom Fünf Medaillen bei der Schwimm-WM, dann Corona. Kurz nach der Rückkehr aus Budapest erkrankt Florian Wellbrock an Covid-19. Was kann der Ausnahmeathlet nun bei der EM leisten?

Das geplante Trainingslager auf der spanischen Insel und der Übungsplan mit Blick auf die an diesem Donnerstag beginnenden Europameisterschaften waren hinfällig. Wellbrocks Start im Freiluftbecken des Foro Italico, wo Paul Biedermann 2009 seine beiden noch heute gültigen Freistil-Weltrekorde aufstellte, stand auf der Kippe. Mittlerweile ist klar: Der Olympiasieger ist dabei. Hinter seiner Form steht allerdings ein großes Fragezeichen.

Wellbrock: „Corona kam sehr ungelegen“

„Ich kann meine derzeitige Leistung nur schwer einschätzen, bin ja noch nicht lange wieder im Training“, sagte Wellbrock der Deutschen Presse-Agentur zuletzt. „Corona kam in jedem Fall sehr ungelegen.“

Der gebürtige Bremer nimmt sich selbst ein wenig den Druck. „Die WM war der absolute Saisonhöhepunkt, den habe ich sehr erfolgreich bestritten. Damit ist auch die Saison bislang sehr erfolgreich gewesen“, sagte Wellbrock. „Alles, was jetzt noch kommt mit der EM und der Kurzbahn-WM, ist für mich die Kirsche auf der Torte.“

Bei den Weltmeisterschaften vor rund anderthalb Monaten glänzte der 24-Jährige mit fünf Medaillen bei fünf Starts im Becken und Freiwasser. Allein eine solche Anzahl von Rennen schließt Wellbrock nun bereits aus. Gemeinsam mit Bundestrainer Bernd Berkhahn will er vor Ort spontan entscheiden, welche EM-Wettkämpfe er schwimmt.

Wellbrock ist nicht der einzige Leistungsträger, der vor der Rom-Reise gesundheitliche Probleme hatte. Auch dessen Magdeburger Trainingspartner Lukas Märtens erkrankte nach der WM an Covid-19, erholte sich allerdings früher. Der 20-Jährige plant ein straffes Programm mit Freistilstarts über 200, 400, 800 und 1500 Meter und mit der Staffel. Eine Medaille ist das Ziel für den WM-Silbergewinner auf der 400-Meter-Distanz.

Vorfreude auf Rom im deutschen Team groß

Irgendwann will Märtens auch Biedermanns Weltrekord auf der Strecke angreifen. Dass das schon in Rom möglich ist, glaubt Berkhahn aber nicht. „Da wird er nicht heranreichen können, weil die Vorbereitung nicht gut war mit der Corona-Infektion“, sagte der Langstreckenbundestrainer. „Ich bin froh, wenn er an die Leistung bei der WM heranreicht.“