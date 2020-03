LoL, FIFA, Rocket League : Coronavirusmaßnahmen: Diese E-Sport-Events sind betroffen

Berlin Fast täglich werden Veranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Auch der E-Sport bleibt davon nicht verschont: Ganze Turniere finden nicht statt oder werden verschoben. Auch manche Traditionen werden abgeschafft.

Die Disziplinen reichen von League of Legends über Counter-Strike und FIFA bis hin zu Rocket League. Die Begründung klingt derweil überall ähnlich: Bei den Veranstaltern sei die Gesundheit der Spieler Fans die höchste Priorität.

LEAGUE OF LEGENDS

Das Frühlingsfinale der europäischen League-of-Legends-Liga LEC muss ohne großes Publikum auskommen. Statt wie geplant im ungarischen Budapest werden Finale und Halbfinale Ende April im LEC-Studio in Berlin ausgespielt.

LoL gehörte auch zu den ersten großen Disziplinen, die von den Auswirkungen betroffen waren. So startete die chinesische Liga LPL am 13. Januar noch normal, ab der zweiten Woche der Saison wurde allerdings pausiert bis Anfang März. Der Rückstand soll nun durch mehr Spiele pro Woche aufgeholt werden.

Die südkoreanische Liga LCK wurde ebenfalls bis auf weiteres unterbrochen, nachdem sich das Virus in Korea immer schneller ausbreitet. Wann die Spiele wieder aufgenommen werden können, blieb zunächst offen.

Auch eine Tradition in mehreren Ligen wurde zunächst eingestellt: Normalerweise stellt sich das Publikum nach einem Spiel an der Bühne auf, um sich High Fives des Siegerteams abzuholen. Bei der LEC gibt es nun stattdessen eine Verbeugung der Gewinner vor den Fans.

Die Liga „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga Flashpoint ist noch ganz neu. Was das erste große Event mit Publikum werden sollte, wird nun einfach im Studio ausgespielt - statt eines großen Offline-Events in Stockholm gibt es eine Studio-Produktion aus Los Angeles, wie die Liga via Twitter mitteilte.