Tennis Damen-Tennis: Petkovic startet in Luxemburg

(fan) Das Starterfeld für die zweiten Luxemburg Ladies Tennis Masters vom 19. bis 22. Oktober in der Coque auf dem Kirchberg in Luxemburg steht fest: Wie die Organisatoren rund um Turnierdirektorin Danielle Maas auf einer Pressekonferenz mitteilten, wartet auf die 40-jährige Titelverteidigerin Kim Clijsters aus Belgien namhafte Konkurrenz. In der Coque werden die erst 27-jährige Anett Kontaveit aus Estland, die ihre Karriere erst in diesem Sommer beendet hat, Lucie Safarova (36) aus Tschechien, die Slowakin Daniela Hantuchova (40), die 36-jährige Andrea Petkovic (Darmstadt), Monica Puig (30), die Olympiasiegerin von 2016 aus Puerto Rico, die Französin Pauline Parmentier (37) sowie die luxemburgische Lokalmatadorin Mandy Minella aufschlagen. Die Viertelfinals werden am Donnerstag/Freitag, 19./20. Oktober, jeweils ab 18 Uhr gespielt. Die Halbfinals steigen am Samstag, 21. Oktober, ab 17 Uhr. Die Gewinnerin wird am Sonntag, 22. Oktober, ab 14.30 Uhr ermittelt.