Vorrunde : Damwon Gaming und Clutch Gaming in Gruppenphase der LoL-WM

Clutch Gaming und Damwon Gaming spielen in der Gruppenphase der League-of-Legends-WM in Berlin. Foto: Riot Games/dpa.

Berlin Damwon Gaming und Clutch Gaming haben sich für die Gruppenphase der League-of-Legends-Weltmeisterschaft qualifiziert. In der zweiten Runde der Play-In-Phase besiegten die Teams Lowkey eSports, beziehungsweise Royal Youth.

Damwon Gaming ist allerdings derzeit weit entfernt von der Leistung, die das Team während der Saison in der koreanischen Liga LCK abrufen konnte. Direkt in der ersten Partie der Serie bescherte das vietnamesische Team Lowkey Esports den Koreanern die erste Niederlage im Wettbewerb. Damwon musste wohl nur wachgerüttelt werden - denn direkt im Anschluss holten sie mit drei Siegen in Folge die Entscheidung in der Serie und damit die Qualifikation für die Gruppenphase der WM.