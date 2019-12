Austragungsort in London : Darts-Boss Hearn: Umzug in Great Hall kein Thema mehr

London Der Weltverband PDC und sein Boss Barry Hearn streben derzeit keinen Umzug der Darts-WM in die deutlich größere Great Hall an.

„Nein, das ist kein Thema mehr. Wir könnten das nicht machen, weil wir die bisherige Atmosphäre verlieren würden. Das ist kontraproduktiv für die Attraktivität“, sagte Promoter Hearn der Deutschen Presse-Agentur in London. In der West Hall des Alexandra Palace, in der derzeit gespielt wird, finden etwa 3000 Zuschauer Platz. In die Great Hall des gleichen historischen Gebäudes würden über 10.000 Menschen passen.