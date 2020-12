„The Voice“ : Darts-Caller Bray bespricht Anrufbeantworter von Spielern

London Manche Darts-Profis wollen die markante Stimme von Russ Bray nicht nur auf der Bühne hören.

Der 63 Jahre alte Brite gehört zu den Callern bei der Darts-WM in London, er ist an der Scheibe also eine Art Schiedsrichter. Zu seinen Aufgaben gehört das Ausrufen der geworfenen Punktzahl. Gelingt einem Spieler mit drei Würfen das Maximum, wird das bekannte langgezogene „onehundredandeighty“ (180) ausgerufen.. Wegen seiner rauchigen Stimme wird Bray auch als „The Voice“ (die Stimme) bezeichnet.