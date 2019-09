Zwei Turniere : Darts-EM und Team-WM finden auch 2020 in Deutschland statt

Frankfurt/Main Die deutschen Darts-Fans dürfen sich auch 2020 auf zahlreiche Auftritte der Top-Stars um Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden freuen.

Im kommenden Jahr findet neben der Europameisterschaft (29. Oktober bis 1. November in Dortmund) auch die Team-Weltmeisterschaft (18. bis 21. Juni in Hamburg) in Deutschland statt. Das teilte der Weltverband PDC mit. Die beiden Turniere gelten nach der Einzel-WM, die traditionell rund um den Jahreswechsel in London stattfindet, als Highlights des Darts-Jahres. Auch die Premier League wird 2020 wieder Station in Deutschland machen, am 23. April in Berlin.