Frankfurt/Main Der beste deutsche Darts-Profi Max Hopp hat bei der in den Wohnzimmern der Spieler ausgetragenen „Home Tour“ die nächste Runde erreicht.

Am späten Dienstagabend setzte sich der 23 Jahre junge Hesse in einer der 32 Vorrundengruppen durch, nachdem er drei seiner vier Partien gewinnen konnte. Weil die Darts-Tour wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit pausiert, treten die Spieler im Homeoffice gegeneinander an und filmen zuhause die eigene Scheibe. Beim Duell sind im Stream die beiden Scheiben sowie ein Schiedsrichter des Weltverbandes PDC zu sehen.