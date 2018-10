Darts-Profi Hopp: Deutschland in guter Position

Profi Max Hopp sieht Deutschland in der Darts-Szene immer weiter im Aufwind. dpa

„Darts-Deutschland ist in einer so guten Position wie nie zuvor. Die ersten Schritte sind gemacht. Jetzt müssen wir die nächsten Schritte gehen. Das würde die Menge mitziehen, gerade die Nachwuchsspieler und die Spieler, die in den Startlöchern stehen“, sagte der 22 Jahre alte Idsteiner vor Beginn der Europameisterschaft in Dortmund der Deutschen Presse-Agentur. Der bei der EM gesetzte Hopp trifft zum Auftakt am Freitag (ab 13.45 Uhr) auf den Iren William O'Connor.

„Als Ziel habe ich mir natürlich gesetzt, dass ich William O'Connor besiege. Er hat van Gerwen bezwungen, und wer das kann, kann auch mich besiegen. Von daher bin ich gewarnt“, erklärte Hopp. „Der Turnierbaum sieht gut aus.“ Der erste Weltklassegegner des Hessen könnte im Viertelfinale der Österreicher Mensur Suljovic sein.

