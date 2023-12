Turnier in London Darts-Teenie singt und siegt: Littler bei WM auf Kurs

Littler lieferte eine beeindruckende Show. Nach dem ersten Satz gehen die Profis normalerweise von der Bühne in eine Pause. Littler hingegen blieb oben und sang lautstark zu „Rockin' All Over the World“ von Status Quo mit. Die Fans widmeten ihm den Sprechgesang „You go to school in the morning“ (Du gehst morgens zur Schule). Vor Spielbeginn hatte Darts-Experte Wayne Mardle in Bezug auf Littlers Leichtigkeit Parallelen mit Fußball-Superstar Lionel Messi gezogen.