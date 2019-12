Nach „Desaster-Jahr“ : Darts-WM: Gedemütigter van Barneveld tritt endgültig ab

London So hätte sich Raymond van Barneveld das Ende nun wirklich nicht vorgestellt. Tief bewegt und ohne große Worte verabschiedet sich der Niederländer von der WM-Bühne. Über drei Jahrzehnte einer glorreichen Laufbahn enden mit einem echten Tiefpunkt.

Als sich van Barneveld in den Katakomben wieder ein wenig gefangen hatte, setzte er noch einmal zu massiver Selbstkritik an. „Ich habe mich nie gut gefühlt in diesem Match. In der Vorbereitung hatte ich richtig gute Spiele gespielt“, sagte er. Auf explizite Nachfragen zu seinen Verdiensten und seiner großen Rolle in diesem Sport sagte er: „Stolz? Worauf? Ich kann nicht damit leben in diesem Moment. Wenn du zwei Jahre in Serie in der ersten Runde verlierst, dann bist du ein Amateur. Dann gehörst du nicht mehr in dieses Spiel. Das werde ich mir selbst bis zum Ende meines Lebens sagen.“