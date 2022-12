Nach Auftakt-Sieg bei Darts-WM in London : Nach Auftakt-Sieg bei Darts-WM: Clemens fliegt zur Familie ins Saarland

Foto: dpa/John Walton

Gegner überschütten Gabriel Gaga Clemens mit Lob nach seinem Auftakt-Sieg bei der Darts-WM in London. Der Saarländer zeigte sich vor und nach dem Spiel extrem locker. Bevor es am 27. Dezember weitergeht, steht jetzt ein kurzer Heimataufenthalt an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

„Ohhh wie ist das schön, ohhh wie ist das schön“, sang am Mittwochabend, 21. Dezember, die Mehrzahl der 3000 Fans im ausverkauften Alexandra Palace (Ally Pally) in London. Der Grund: Gabriel Clemens aus dem Saarland hat bei der Darts-Weltmeisterschaft den Ally Pally gerockt wie nie zuvor.

„Das ist einfach nur geil, wenn dich die Fans bei so einem Event in deiner Muttersprache anfeuern. Als ich vor zwei Jahren Weltmeister Peter Wright geschlagen habe, war es auch ein sehr gutes Spiel. Aber das war wegen Corona ohne Zuschauer. Vielleicht war das heute tatsächlich das beste Spiel, das ich bislang bei einer WM gespielt habe“, sagte Gabriel Clemens tiefenentspannt nach seinem 3:0-Auftaktsieg in der zweiten Runde gegen den Iren William O' Connor.

Am Rande Clemens ist nicht allein Es sind noch zwei weitere Deutsche Darts-Spieler bei der WM dabei. Florian Hempel aus Dessau spielt am Donnerstagabend in der zweiten Runde gegen den Engländer Luke Humphries und Martin Schindler aus Strausberg, die deutsche Nummer zwei, bekommt es am Freitagabend mit dem Engländer Martin Lukeman zu tun.

Komplimente für Gabriel Gaga Clemens nach Auftakt-Sieg

Die ehemaligen Dartsgrößen der Welt, Wayne Mardle aus England und Ex-Weltmeister John Part aus Kanada überschlugen sich mit Komplimenten für Gaga. „Brillant, was der heute spielt“, sagte Mardle. „Er macht die richtigen Sachen zur richtigen Zeit und lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen“, sagte Part.

Dabei ging es in erster Linie um den ersten Satz, in dem O' Connor sogar mehrere Satz-Darts hatte. Gaga schien das völlig egal zu sein. Er nutzte gleich seinen ersten Satz-Dart auf die Doppel 18 und schnappte sich den ersten Satz. Jetzt drehte die deutsche Meute im Ally Pally zum ersten Mal durch. Der beste deutsche Darts-Spieler und die Nummer 24 der Welt hatte den ersten großen Schritt in Richtung dritte Runde gemacht.

Weit weg von Ruhe und Entspannung war Lisa Heuser, die Freundin und Managerin von Gabriel Clemens. Sie organisiert die Flüge und Hotelbuchungen für den 39-Jährigen. „Ich war im ersten Satz so nervös, es war nicht zum Aushalten. Man kann von außen ja auch nichts beeinflussen. Mit William war es auch noch ein starker Gegner. Er hatte in der ersten Runde gegen Beau Greaves wirklich stark gespielt trotz, dass das Publikum gegen ihn war.“, sagte Lisa nach der knappen Führung.

Dass Clemens, „The Germain Giant“, wie sein offizieller Spitzname auf der Profitour lautet, so souverän auftritt, war nicht zu erwarten. Er spielte in diesem Jahr die schwächste seiner bislang fünf Profisaisons. Eine langwierige Ellbogen-Verletzung warf ihn fast die Hälfte der Saison aus der Bahn, und danach hagelte es Erstrunden-Niederlagen.

„Ich habe in diesem Jahr nichts mehr zu verlieren und wollte einfach nur ein gutes Spiel machen. Druck kann sich jeder nur selber machen, und davon bin ich zur Zeit meilenweit entfernt“, so Gabriel Clemens.

Und genau dieses Spiel ohne Druck sah man von dem Saarländer in den Sätzen zwei und drei. Er checkte 131 und 132 mit drei Darts und zog O' Connor so den Zahn. Clemens ist die Nummer 24 der Welt und O' Connor die Nummer 37. Im Darts-Sport, in dem fast jeder jeden schlagen kann, ist das kein besonders großer Abstand.

Der 36-jährige Ire hielt auch in allen Sätzen gut dagegen, doch gegen Gaga war am Mittwoch kein Kraut gewachsen. Er hatte auf alle O' Conner-Würfe eine Antwort und konnte sich im letzten Satz sogar fünf vergebene Match-Darts erlauben.

Letztlich verpasste er die Doppel Zwölf, die Doppel Sechs machte den Sack erst auf der Doppel Drei mit dem sechsten Match-Dart zu. „Mit der Doppel Sechs ist es so eine Hassliebe. Ich haben schon viele Spiele auf der Zahl verloren, aber auch schon viele verloren. Die Doppel drei mag eigentlich keiner“, erklärte Clemens, der nach dem Spiel die Siegesfaust in Richtung Freundin ballte.

„Da William nie aufgibt, kam die Erleichterung und Freude bei mir auch erst richtig mit dem Matchdart. Aber ich glaube immer an Gaga. ich weiß, was er kann. Auch nach Weihnachten werde ich ihn wieder bestmöglich vor Ort unterstützen können. Für die WM versuche ich natürlich immer komplett Urlaub zu bekommen“, so Lisa Heuser.

Gaga Clemens bleibt nach Auftakt-Sieg bei Darts-WM locker

Gabriel Clemens wirkte während des Spiels und auch danach in den Interviews extrem gelöst. Bereits beim Einlauf zum Spiel, bei dem die Spieler üblicherweise mit den Fans abklaschen, reagierte Gaga komplett relaxed, als eine Gruppe Saarländer rief: „Gaga, komm mir mache mol e Foto.“ Gaga machte das Foto, ging danach auf die Bühne und legte los.

Die Topstars der Szene bleiben über Weihnachten im Spielerhotel in London, um sich perfekt auf die dritte Runde vorbereiten zu können. Gaga fliegt am Donnerstag nach Hause ins Saarland, um mit seiner Familie Weihnachten zu feiern. „Die letzten beiden Jahre musste ich wegen Corona in London bleiben und habe dort Weihnachten im Hotel gefeiert. Ich möchte dieses Jahr an Weihnachten wieder daheim sein“, sagt der 39-Jährige.

Das bedeutet von Hotel in London bis zur Wohnung im Saarland einen sechsstündigen Zeitaufwand am Donnerstag und das gleich am ersten Weihnachtsfeiertag wieder zurück nach London. „Das juckt mich nicht. Ich habe sowohl zu Hause als auch ab dem 25. Dezember in London noch genug Zeit, um konzentriert zu trainieren. Ich mache mir auch weiterhin keinen Stress und keinen Druck. Ich nehme die Spiele, wie sie kommen“, sagt Gaga weiter.

In der dritten Runde könnte es am Dienstag, 27. Dezember, 20 Uhr, aber knackig werden. Dann spielt Clemens entweder gegen die Nummer 77 der Welt, den Waliser Jim Williams, oder gegen die deutlich favorisierte Nummer Neun der Welt, den Engländer James Wade. Die Lockerheit, mit der Gaga sagt: „Es ist mir egal, gegen wen ich als nächstes spiele“, nimmt man ihm sofort ab.