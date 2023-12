Turnier in London Darts-WM soll auch langfristig im Ally Pally bleiben

Der Funktionär sieht es auch nicht als realistisch an, einzelne WM-Spiele oder Sessions in andere Länder oder Märkte zu vergeben. „Nein, ich kenne auch kein anderes Turnier, in dem so etwas praktiziert wird, in keiner Sportart. Die Fußball-WM 2030 ist etwas ganz anderes. Darts ist nicht ein Spiel pro Session, das ist kein praktikabler Vorschlag“, sagte der Funktionär. Die PDC plant derzeit auch nicht, das Teilnehmerfeld von 96 Profis erneut zu erweitern.